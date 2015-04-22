​Обнародовано количество материалов, поступивших из госструктур в Главное управление по борьбе с коррупцией - СПИСОК

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ "За первые три месяца текущего года в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральной прокуратуре из министерства финансов поступили 3, министерства здравоохранения 2, из различных судов 20, ГКПС 1, органов прокуратуры и министерства образования 3, министерства юстиции 2, счетной палаты 1, частных структур 15 материалов. По всем этим материалам обеспечено возбуждение уголовных дел". Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральной прокуратуре Камран Алиев, говоря о проделанной управлением работе за певый квартал текущего года.

По его словам, за первый квартал этого года в Главное управление из министерства национальной безопасности поступило 6, министерства по чрезвычайным ситуациям 4, министерства юстиции и Государственной службы миграции 1, министерства внутренних дел 2 материала: "По некоторым из них возбуждены уголовные дела. А в некоторых случаях приняты другие меры, обеспечено привлечение этих лиц к административной ответственности".

Он также отметил, что с 1 по 20 апреля в управление поступило 275 заявлений и обращений, были приняты 104 человека.