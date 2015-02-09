​Обнародовано количество делопроизводств, поступивших в Центр судебной экспертизы минюста

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "В 2014 году в Центр судебной экспертизы министерства юстиции поступило 25 138 делопроизводств, что на 2 518 или же 11,1% больше по сравнению с результатами 2013 года". Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела научно-исследовательской и методической работы центра Гуммет Велиев.

По его словам, при проведении экспертиз не было выявлено случаев нарушения процессуальных сроков: "В прошлом году было выдано 23 тысячи экспертных заключений по 41 экспертной специальности, эксперты ответили на 330 тысяч вопросов, тем самым решив 99,6% из них, в правоохранительные органы было направлено 464 профилактических документа для устранения нарушений закона, приводящих к тяжелым последствиям, 86 методических писем, связанных с назначением и проведением экспертизы, оценкой экспертных заключений, дано более 1000 профилактических рекомендаций, получено 26 ответных писем о принятии этих рекомендаций к сведению".

За отчетный год экспертно-квалификационная комиссия рассмотрела 18 делопроизводств, в том числе были подняты ходатайства о присвоении 14 сотрудникам, успешно завершившим стажировку в центре, соответствующей экспертной специальности, 4 сотрудникам - соответствующих экспертных степеней, которые были удовлетворены.