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Обнародовано количество произошедших на освобожденных территориях пожаров

Обнародовано количество произошедших на освобожденных территориях пожаров Обнародовано количестве пожаров, произошедших в прошлом году на освобожденных территориях.
Происшествия
9 марта 2022 г. 19:16
Обнародовано количество произошедших на освобожденных территориях пожаров

Обнародовано количество пожаров, произошедших на освобожденных территориях в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2021 году.

Отмечается, что Министерством по чрезвычайным ситуациям зарегистрировано 14,9 тыс. пожаров, в том числе 4,4 тыс. в городе Баку, 49 в освобожденном от оккупации городе Шуше, 62 в Ходжавендском районе, 47 в Физулинском районе, 33 в Агдамском районе, 95 в Губадлинском районе, 47 в Джебраильском районе, 46 в Зангиланском районе, 6 в Кяльбаджарском районе, 2 в Лачынском районе, 3 в поселке Суговушан.

Ежедневно регистрировался в среднем 41 пожар.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə baş verən yanğın hadisələrinin sayı açıqlanıb

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