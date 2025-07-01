О нас

Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев

Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
Происшествия
1 июля 2025 г. 11:44
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев

Обнародовано экспертное заключение по телам братьев-азербайджанцев Зиеддина и Гусейна Сафаровых, убитых в результате действий правоохранительных органов РФ в Екатеринбурге.

Как сообщает Report, генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения, профессор Адалят Гасанов, подтвердил проведение специальной экспертизы тел погибших.

По его словам, осмотр тел завершился в полночь.

"Перед осмотром мы изучили медицинские свидетельства о смерти. В свидетельстве о смерти Гусейна Сафарова причиной указана травма, тогда как в свидетельстве о смерти Зиеддина Сафарова отмечено, что он скончался от сердечного приступа", - сообщил профессор Гасанов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Expert opinion on bodies of Azerbaijanis killed in Russia's Yekaterinburg revealed
Версия на азербайджанском языке Yekaterinburqda öldürülən azərbaycanlıların meyitləri ilə bağlı ekspertizanın rəyi açıqlanıb

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Yekaterinburqda öldürülən azərbaycanlıların meyitləri ilə bağlı ekspertizanın rəyi açıqlanıb
Yekaterinburqda öldürülən azərbaycanlıların meyitləri ilə bağlı ekspertizanın rəyi açıqlanıb
1 iyul 2025 11:35
Qəbələdə mürəkkəb relyefli dağlıq-meşəlik ərazidə yıxılan şəxs xilas edilib
Qəbələdə mürəkkəb relyefli dağlıq-meşəlik ərazidə yıxılan şəxs xilas edilib
1 iyul 2025 10:19
Ağcabədidə 17 yaşlı oğlan kanalda batıb
Ağcabədidə 17 yaşlı oğlan kanalda batıb
1 iyul 2025 09:16
Yekaterinburqda öldürülən iki azərbaycanlının nəşi məhkəmə-tibbi ekspertizadan keçirilib
FotoYekaterinburqda öldürülən iki azərbaycanlının nəşi məhkəmə-tibbi ekspertizadan keçirilib
30 iyun 2025 22:35
Sumqayıtda damdan yıxılan usta 20 gün sonra xəstəxanada vəfat edib
Sumqayıtda damdan yıxılan usta 20 gün sonra xəstəxanada vəfat edib
30 iyun 2025 21:35
İşğal olunmuş ərazilərdə ermənilərin törətdiyi cinayətlərin Ermənistan hərbi prokurorluğu tərəfindən araşdırıldığı açıqlanıb
Fotoİşğal olunmuş ərazilərdə ermənilərin törətdiyi cinayətlərin Ermənistan hərbi prokurorluğu tərəfindən araşdırıldığı açıqlanıb
30 iyun 2025 21:19
Yekaterinburqda öldürülən iki azərbaycanlının nəşi yaxınlarına təhvil verilib - VİDEO - YENİLƏNİB-3
FotoYekaterinburqda öldürülən iki azərbaycanlının nəşi yaxınlarına təhvil verilib - VİDEO - YENİLƏNİB-3
30 iyun 2025 21:10
Sumqayıtda Daewoo avtomobili təmirdən sonra yanıb
FotoSumqayıtda "Daewoo" avtomobili təmirdən sonra yanıb
30 iyun 2025 20:26
Yekaterinburqda öldürülən Səfərovların qardaşı: Tək ailəmiz yox, bütün Azərbaycan xalqı üçün ağrılı günlər yaşanır
Yekaterinburqda öldürülən Səfərovların qardaşı: Tək ailəmiz yox, bütün Azərbaycan xalqı üçün ağrılı günlər yaşanır
30 iyun 2025 20:22
Yekaterinburqda öldürülən iki azərbaycanlının nəşi yenidən ekspertiziya göndəriləcək
VideoYekaterinburqda öldürülən iki azərbaycanlının nəşi yenidən ekspertiziya göndəriləcək
30 iyun 2025 19:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi