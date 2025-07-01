Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев

Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев

Обнародовано экспертное заключение по телам братьев-азербайджанцев Зиеддина и Гусейна Сафаровых, убитых в результате действий правоохранительных органов РФ в Екатеринбурге.

Как сообщает Report, генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения, профессор Адалят Гасанов, подтвердил проведение специальной экспертизы тел погибших.

По его словам, осмотр тел завершился в полночь.

"Перед осмотром мы изучили медицинские свидетельства о смерти. В свидетельстве о смерти Гусейна Сафарова причиной указана травма, тогда как в свидетельстве о смерти Зиеддина Сафарова отмечено, что он скончался от сердечного приступа", - сообщил профессор Гасанов.