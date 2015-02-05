Обнародовано число женщин-заключенных, имеющих при себе детей

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Учреждении по отбытию наказания №4 (УОН) Пенитенциарной службы находится 6 женщин-заключенных, имеющих при себе детей. Как сообщает Report, они содержатся отдельно от других женщин в двухкомнатных камерах. В каждой комнате живут по три заключенных женщины со своими детьми.

Исключая Ламию Гулиеву, осужденную за убийство сына бывшего главы Исполнительной власти Шемкирского района, бывшего заместителя министра сельского хозяйства Аслана Асланова, срок наказания которой был увеличен, остальные женщины замужем. Кроме Л.Гулиевой, только одна из женщин с детьми не была замужем. После рождения ребенка она заключила брак с одним из заключенных.

Отметим, что согласно законодательству, дети до 3 лет могут оставаться в УОН с заключенными-матерями.