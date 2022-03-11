Обнародовано число поступивших жалоб в связи с исполнением Акта об амнистии

В связи с исполнением решения Милли Меджлиса "Об объявлении амнистии в связи с Днем Победы - 8 ноября" приказом от 05.11.2021 года в Минюсте создана мониторинговая группа для рассмотрения жалоб в связи с исполнением данного решения.

В связи с исполнением решения Милли Меджлиса "Об объявлении амнистии по случаю Дня Победы - 8 ноября" приказом от 05.11.2021 года в Минюсте создана мониторинговая группа для рассмотрения жалоб касательно исполнения данного решения.

Как сообщает Report, об этом сообщила начальник Управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Азербайджана Айнур Сабитова.

По ее словам, за прошедший период поступило 15 жалоб, 14 из которых были рассмотрены и об этом доложено руководству министерства (всего касательно 19 осужденных): "В ходе разбирательств выявлено, что все жалобы были необоснованными. Из них шесть касались осужденных, не подпадающих под Акт об амнистии, четыре - жалобы потерпевших, две жалобы касались заключенных, находящихся под наблюдением из-за религиозных убеждений, три жалобы поступило по заключенным, в отношении которых были применены меры, связанные с Актом об амнистии до поступления жалобы, по двум жалобам - в отношении заключенных приняты поэтапные меры, сроки их наказания снижены после применения Акта об амнистии, но они останутся в местах лишения свободы более 1 года.