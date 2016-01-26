Обнародовано число погибших и раненых в авариях в связи со снежной погодой

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ За прошлые сутки в авариях на дорогах Азербайджана погиб 1 человек, 11 человек получили ранения.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел (МВД), полковник полиции Камран Алиев.

К.Алиев отметил, что за прошлые сутки на дорогах страны произошло 8 ДТП. Он подчеркнул, что авария со смертельным исходом произошла на территории Сураханского района: "Из-за снежной и морозной погоды на территории страны возникли трудности в движении транспорта на дорогах. В настоящее время идут работы по очистке от снега улиц и проспектов, а также магистральных дорог. Движение транспорта восстановлено".