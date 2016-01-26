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    Обнародовано число погибших и раненых в авариях в связи со снежной погодой

    За прошлые сутки в авариях на дорогах Азербайджана погиб 1 человек, 11 человек получили ранения

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ За прошлые сутки в авариях на дорогах Азербайджана погиб 1 человек, 11 человек получили ранения.

    Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел (МВД), полковник полиции Камран Алиев. 

    К.Алиев отметил, что за прошлые сутки на дорогах страны произошло 8 ДТП. Он подчеркнул, что авария со смертельным исходом произошла на территории Сураханского района: "Из-за снежной и морозной погоды на территории страны возникли трудности в движении транспорта на дорогах. В настоящее время идут работы по очистке от снега  улиц и проспектов, а также магистральных дорог.  Движение транспорта восстановлено". 

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