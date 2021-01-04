Обнародовано число оштрафованных в стране за нарушение карантина

Обнародовано число лиц, оштрафованных за нарушение правил карантинного режима в стране.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дела Азербайджана, 3 января в отношении 2 025 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.
Обнародовано число оштрафованных в стране за нарушение карантинаОбнародовано число оштрафованных в стране за нарушение карантина Обнародовано число лиц, оштрафованных за нарушение правил карантинного режима в Азербайджане
Происшествия
4 января 2021 г. 11:51
https://static.report.az/photo/663fd36f-3576-3c98-858f-f69eca4c943f.jfif
Обнародовано число лиц, оштрафованных за нарушение правил карантинного режима в стране.
Версия на азербайджанском языке Karantini pozaraq cərimələnən şəxslərin sayı açıqlandı