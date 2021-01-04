Обнародовано число оштрафованных в стране за нарушение карантина

Обнародовано число лиц, оштрафованных за нарушение правил карантинного режима в Азербайджане

Обнародовано число лиц, оштрафованных за нарушение правил карантинного режима в стране.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дела Азербайджана, 3 января в отношении 2 025 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.