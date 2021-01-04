О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнародовано число оштрафованных в стране за нарушение карантина

Обнародовано число оштрафованных в стране за нарушение карантина Обнародовано число лиц, оштрафованных за нарушение правил карантинного режима в Азербайджане
Происшествия
4 января 2021 г. 11:51
Обнародовано число оштрафованных в стране за нарушение карантина

Обнародовано число лиц, оштрафованных за нарушение правил карантинного режима в стране.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дела Азербайджана, 3 января в отношении 2 025 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Karantini pozaraq cərimələnən şəxslərin sayı açıqlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi