О нас

Обнародовано число обращений по вопросам трудовых споров в Совет по медиации

Обнародовано число обращений по вопросам трудовых споров в Совет по медиации "92 обращения, поступившие в Совет по медиации в прошлом году в связи с трудовыми спорами, завершены примирением".
Происшествия
26 июля 2022 г. 11:56
Обнародовано число обращений по вопросам трудовых споров в Совет по медиации

"92 обращения, поступившие в Совет по медиации в прошлом году в связи с трудовыми спорами, завершены примирением".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Совета по медиации Азербайджана Надир Адилов.

По его словам, в 2022 году в Совет по медиации поступило 798 обращений по вопросам трудовых споров, 113 из которых завершились мировыми соглашениями.

Он отметил, что за год в Совет по медиации поступило в общей сложности 1302 обращения, связанные с трудовыми отношениями: "На сегодняшний день Министерство труда и социальной защиты населения обеспечило Совет по медиации 12 социальными работниками".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mediasiya Şurasına əmək mübahisələri ilə bağlı daxil olan müraciətlərin sayı açıqlanıb

Самое читаемое

Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
21 июля 2022 г. 02:54
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса до 22%
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса до 22%
21 июля 2022 г. 11:54
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 23%
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 23%
21 июля 2022 г. 15:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi