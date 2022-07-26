Обнародовано число обращений по вопросам трудовых споров в Совет по медиации

"92 обращения, поступившие в Совет по медиации в прошлом году в связи с трудовыми спорами, завершены примирением".

"92 обращения, поступившие в Совет по медиации в прошлом году в связи с трудовыми спорами, завершены примирением".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Совета по медиации Азербайджана Надир Адилов.

По его словам, в 2022 году в Совет по медиации поступило 798 обращений по вопросам трудовых споров, 113 из которых завершились мировыми соглашениями.

Он отметил, что за год в Совет по медиации поступило в общей сложности 1302 обращения, связанные с трудовыми отношениями: "На сегодняшний день Министерство труда и социальной защиты населения обеспечило Совет по медиации 12 социальными работниками".