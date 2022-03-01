Обнародовано число минных взрывов, зарегистрированных в Азербайджане в прошлом месяце

Обнародовано число минных взрывов, зарегистрированных в Азербайджане в прошлом месяце.

Обнародовано число минных взрывов, зарегистрированных в Азербайджане в прошлом месяце.

Председатель Общественного Объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов сообщил Report, что в феврале в результате двух взрывов пострадали 3 человека.

Он отметил, что в результате взрыва остатка кассетного оружия погиб один гражданский: "Двое мирных жителей получили ранения от взрыва противопехотной мины. В феврале 2022 года случаи, связанные с минами и неразорвавшимися боеприпасами, произошли на территории Евлахского и Тертерского районов. Всего за первые два месяца 2022 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 6 человек".

"Общественное объединение "Азербайджанская кампания против мин" обращается к гражданскому населению с просьбой не посещать освобожденные от оккупации территории, не трогать неразорвавшиеся боеприпасы", - подчеркнул он.