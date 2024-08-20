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Обнародовано число мин, найденных на освобожденных территориях после Отечественной войны

Обнародовано число мин, найденных на освобожденных территориях после Отечественной войны После Второй Карабахской войны на освобожденных территориях обнаружено 126 663 мины и неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).
Происшествия
20 августа 2024 г. 12:13
Обнародовано число мин, найденных на освобожденных территориях после Отечественной войны

После Второй Карабахской войны на освобожденных территориях обнаружено более 126,6 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта по усилению международной поддержки Азербайджану в разминировании.

"С 10 ноября 2020 года [принято трехсторонне заявление между Азербайджаном, РФ и Арменией – ред.] по 31 июля 2024 года разминированы 152 619 га территорий, в целом обнаружено 126 663 мин и НРБ. Из них 32 940 – противопехотные, 19 956 – противотанковые мины, 73 767 – НРБ", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan's demining efforts uncover over 126,000 mines, UXOs in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Vətən Müharibəsindən sonra azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan minaların ümumi sayı açıqlanıb

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