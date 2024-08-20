Обнародовано число мин, найденных на освобожденных территориях после Отечественной войны

После Второй Карабахской войны на освобожденных территориях обнаружено 126 663 мины и неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).

После Второй Карабахской войны на освобожденных территориях обнаружено более 126,6 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта по усилению международной поддержки Азербайджану в разминировании.

"С 10 ноября 2020 года [принято трехсторонне заявление между Азербайджаном, РФ и Арменией – ред.] по 31 июля 2024 года разминированы 152 619 га территорий, в целом обнаружено 126 663 мин и НРБ. Из них 32 940 – противопехотные, 19 956 – противотанковые мины, 73 767 – НРБ", - сказал он.