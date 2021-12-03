Обнародовано число лиц, освобожденных по амнистии

11:12

"С 5 ноября по 1 декабря в отношении 1 787 человек был применен акт об амнистии".

По информации Report, об этом сообщила начальник управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова.

"Уже освобожден 1 391 осужденный. А 1 023 заключенных, отбывавших срок в исправительных учреждениях, и 368 человек, содержавшихся в исправительных учреждениях участкового типа, были отправлены домой. 359 осужденных направлены на лечение, после окончания которых они будут освобождены. 64 осужденным срок отбывания наказания сокращен на 6 месяцев".

Отметим, что на заседании Милли Меджлиса 5 ноября было принято решение об объявлении амнистии по случаю 8 ноября - Дня Победы. Акт об амнистии принят по инициативе Президента Ильхама Алиева.