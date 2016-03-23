Обнародовано число ДТП в Азербайджане в праздничные дни

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Обнародовано число дорожно-транспортных происшествий в Азербайджане за последние 3 дня (20, 21, 22 марта).

Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел (МВД), полковник полиции Камран Алиев, за этот период произошло 26 ДТП, в результате которых погибли 5 человек.

По его словам, в авариях за эти дни 45 человек получили телесные повреждения.

Начальник отдела отметил, что 20 марта было зарегистрировано 10 аварий: "В результате аварий 2 человека погибли, 13 получили ранения. 21 марта произошло 8 аварий, во время которых 15 человек получили телесные повреждения. 22 марта в результате 8 ДТП 3 человека погибли, еще 17 человек получили ранения".