Обнародована текущая ситуация в связи с запретом на въезд в Баку автомобилей с районной регистрацией

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ После вступления в силу с 1 июня ограничения во избежание высокой плотности движения автомобилей во время проведения первых Европейских игр на въезде в столицу задержано и изменено направление движения около тысячи автомобилей.

Об этом сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП).

В управлении заявили, что, в основном, это технически неисправные автомобили и грузовые машины: "С 1 июня круглосуточно несется служба по всем направлениям. В результате информирования общественности 3-4 июня поток автомобилей с районной регистрацией в столицу резко сократился".

По информации управления, в настоящее время на стоянках на территории торгового центра Эр-Рияд и недалеко от поста Мушвиг содержится более 10 автомобилей, на отведенной на участке Алятской дороги стоянке - более 50 тяжелотоннажных и других грузовых автомобилей: "В первые дни июня владельцы легковых автомобилей, въезд которых в столицу был ограничен, тоже пользовались этими стоянками. Однако впоследствии они либо вернулись обратно, либо изменили направление".

По информации, не наложено ограничение на въезд в столицу оперативных транспортных средств: "В том числе, в столицу разрешен въезд автомобилей с районной регистрацией, перевозящих имеющих направление больных. В некоторых случаях в качестве исключения в столицу были допущены автомобили, перевозящие не имеющих направления тяжелобольных".

Отметим, что для прибывающих в город по шоссе Баку-Сумгайыт отведено место на территории торгового центра Эр-Рияд, прибывающих с Шамахинского направления - недалеко от поста Мушвиг, для водителей, прибывающих по маршруту Кюрдамир-Баку и Астара-Баку, стоянка автомобилей отведена на 14-м км трассы Алят-Баку.