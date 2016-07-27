Обнародована текущая сейсмическая ситуация в Азербайджане

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сейсмическая активность в Азербайджане в настоящее время находится на фоновом уровне.

Об этом в заявлении Report сообщил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли.

Он напомнил, что несколько дней назад около Пиргулу в Шемахинском районе наблюдалась активность: "На этой территории произошли многочисленные неощутимые и слабые подземные толчки. За день в районе Пиргулу было зарегистрировано около 150 мелких толчков. На этом участке идет процесс высвобождения энергии. В настоящее время количество толчков уменьшилось. 24 июля на территории не были зарегистрированы подземные толчки, а в последующие два дня зафиксированы 2-3 мелких толчков, которые не ощущались".

Г.Йетирмишли отметил, что и на других территориях Азербайджана происходят неощутимые толчки: "Однако повода для беспокойства нет".