​Обнародовано количество водителей, занавесивших стекла автомобилей изготовленными кустарным способом жалюзи

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром оштрафовано 11 водителей, занавесивших стекла автомобилей изготовленными кустарным способом жалюзи.

Об этом Report заявил начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

В.Асадов отметил, что водители, использующие изготовленные кустарным способом занавесы и жалюзи, пытались избежать ответственности: "7 из 11-ти водителей сказали, что не знали об истечении срока использования жалюзи, 4 заявили, что забыли об этом. Однако водители должны знать, что каждый, кто нарушит требования закона "О дорожном движении", будет оштрафован".

Начальник отдела отметил, что из-за истечения срока использования в автомобилях изготовленных промышленным способом занавесей и жалюзи, с сегодняшнего дня дорожная полиция приступила в Баку к рейдам: "Согласно требованиям, внесенных в закон "О дорожном движении" дополнений, за использование в автомобилях ограничивающих видимость изготовленных промышленным способом пленок, занавес и жалюзи, водителей ждет административная ответственность. В связи с этим уже несколько дней с помощью СМИ водители неоднократно предупреждались. Нарушителей ждет штраф в размере 150 манатов".

В.Асадов добавил, что использование изготовленных кустарным способом занавес и жалюзи запрещается и в летний сезон: "За истекший период 2015 года за использование изготовленных кустарным способом жалюзи в отношении более 3000 водителей составлены административные протоколы. Только на прошлой неделе оштрафовано 49 нарушителя".