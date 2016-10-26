Обнародована статистика водителей, нарушивших за день в Азербайджане правила дорожного движения

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники дорожно-патрульной службы Главного управления государственной дорожной полиции оштрафовали за день 5918 совершивших административное нарушение водителей.
Об этом Report сообщили из управления.
В структуре сказали, что 45 из привлеченных 25 октября на территории страны к административной ответственности водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии, 2 были наказаны за автохулиганство.
За превышение скорости в отношении 2796 водителей был составлен электронный протокол.
На дорогах страны произошло 3 дорожно-транспортных происшествия. В результате погиб 1 , были ранены 9 человек.
Crime News DepartmentАвтор новости
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