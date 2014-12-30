​Обнародована статистика, связанная с лицами, помилованными по Распоряжению президента

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В рамках исполнения Распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" из 87 помилованных выходят на свободу 79 человек. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Пенитенциарной службы Низамеддин Джалилов. Он отметил, что 66 человек из них отбывали наказание в исправительных учреждениях, 10 в учреждениях типа исправительных пунктов. Еще три человека выпущены прямо из следственного изолятора.