Обнародована статистика столичных районов по уровню детской преступности - СПИСОК

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Хазарский район лидирует в списке столичных районов по уровню детской преступности.

Как сообщает Report со ссылкой на Статуправление города Баку, за 2014 год в столице подростками в возрасте 14-18 лет совершено 248 преступлений.

Пять лет назад, то есть в 2009 году, данный показатель составлял 159, а в 2000 году - 294.

По Бинагадинскому району в 2014 году показатель детской преступности составил 27, 5 лет назад - 14, а в 2000 году - 24 преступления.

В 2000 году в Хатаинском районе зарегистрировано 40, в 2014 году - 31 преступление. В 2014 году статистика преступлений, совершенных в Хатаинском районе детьми в возрасте до 18 лет, составила 37. В 2000 году данный показатель составлял 15, а в 2009 году - 14.

Статистика детской преступности по Сураханскому району возросла. Так, если в 2000 году на территории района детьми было совершенно 23 преступления, в 2009 году данная статистика составила 14, а в 2014 году - 35.

В Сабучинском районе по сравнению с 2000 годом статистика детской преступности сократилась. В 2000 году в районе зарегистрировано 54, в 2009 году - 12, 2014 году - 32 преступления.

Из числа столичных районов самый низкий показатель детской преступности в Гарадагском районе. Так, в 2000 году в районе зарегистрировано 15, в 2009 году - 2, 2014 году - 5 преступлений.

По сравнению с 2000 годом, статистика детской преступности в Насиминском и Низаминском районах также сократилась.

В 2000 году в Насиминском районе зарегистрировано 38, Низаминском - 45 преступлений. В 2014 году данный показатель по обеим районам составил 22.

В показателях Сабаильского, Наримановского, Ясамальского районов значительных изменений не произошло. В 2014 году в Ясамальском районе было зарегистрировано 16, Сабаильском - 10, Наримановском - 11 фактов.