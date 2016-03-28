Обнародована статистика совершенных в Азербайджане за последние 9 лет преступлений, связанных с трафикингом

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В случае, если в 2005 году в Азербайджане было зарегистрировано 160 преступлений, связанных с торговлей людьми, в 2014 году эта статистика составила 281.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел Азербайджана, по сравнению с 2005 годом в 2014 году факты касательно преступлений, связанных с трафикингом, возросли на 96 случаев. Так, если в 2005 году был зарегистрирован 1 подобный случай, в 2014 году эта статистика достигла 97.

Хотя в 2005 году не было зарегистрировано ни одного факта, связанного с принудительным трудом, в 2014 году было совершено 5 таких преступлений.

В 2005 году статистика привлеченных к проституции составила 54 факта, в 2014 году - 79. Кроме того, в 2005 году было зарегистрировано 3 факта, связанных с привлечением несовершеннолетних к проституции, в 2008 году эта статистика составила 10, в 2014 году - 3 факта.

В 2005 году было выявлено 97 фактов, связанных с содержанием притона, в 2008 году - 180, в 2014 году - 86. Если в 2005 году зарегистрировано 5 фактов, связанных с принуждением к действиям сексуального характера, в 2014 году эта статистика составила 6 фактов.

В 2011 году зарегистрировано 2 факта, связанных с куплей-продажей и трансплантацией человеческих органов и тканей, в 2011 году - 2, в 2014 году - 1 факт. В 2008 году зарегистрировано 10 фактов, связанных с незаконным распространением порнографических материалов или же предметов, в 2014 году эта статистика составила 1 случай.

За эти годы зарегистрировано 1950 человек, совершивших преступления, связанные с вышеуказанными фактами. В 2005 году их количество составило 153, в 2008 году - 349, в 2014 году - 149 человек.

За 2005-2014 годы статистика лиц, совершивших подобного рода преступления, составила 408 человек.

В случае, когда в 2005 году было зарегистрировано 1 такое преступление, в 2014 году эта статистика достигла 26.

В течение указанных лет жертвами подобных преступлений стали 583 человека.

В 2005 году зарегистрирована 1 жертва, в 2007 году - 101, а в 2014 году статистика жертв по совершенным уголовным фактам составила 54 человека.