Обнародована статистика совершенных в Азербайджане предумышленных убийств

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане совершено 205 предумышленных убийств.

Как сообщает Report, по информации пресс-службы Генпрокуратуры, об этом заявил генпрокурор Закир Гаралов в своем выступлении на расширенном заседании коллегии органов прокуратуры.

По словам генпрокурора, хотя 83 предумышленных убийства раскрыты по "горячим следам", несвоевременное раскрытие подобных преступлений можно расценивать как серьезный негатив в работе по расследованию и раскрытию преступлений подобного рода.

Генпрокурор добавил, что 12 подобных преступлений остались не раскрытыми. На каждый из бакинских поселков Сураханы, Низами, городов Гянджа, Сумгайыт, Ширван, Нефтчала, Тертер, Сальян, Хачмаз, Хызы, Габала и Уджар приходится по одному не раскрытому преступлению.

Подведомственным прокурорам и соответствующим структурам Генпрокуратуры поручено принять необходимые меры для раскрытия оставшихся с прошлого года и предыдущих лет предумышленных убийств, выявить виновных.