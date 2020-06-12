Обнародована статистика смертности в Азербайджане за 4 месяца этого года

Стала известна статистика смертности в Азербайджане за январь-апрель этого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

За первые 4 месяца этого года по стране зарегистрировано 20 519 смертей. На каждые 1 000 человек приходится 6,2 смертей.