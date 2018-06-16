Обнародована статистика преступлений, совершенных в Азербайджане в праздничные дни

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В праздничный день, 15 июня, органами внутренних дел Азербайджана зарегистрировано 91 преступление, 24 из которых раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, были раскрыты 11 ранее совершенных преступлений.

15 июня задержаны 9 объявленных в розыск лиц, в том числе задержаны и переданы в соответствующие органы двое уклонившихся от выполнения гражданско-правовых обязательств и двое, объявленных в розыск в качестве должников.

На дорогах страны произошло 2 ДТП, в результате которых погиб 1, ранены 4 человека.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников органов внутренних дел установлено 6 фактов, связанных с наркотиками.

Задержаны 22 человека, подозреваемые в совершении преступлений.