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    ​Обнародовано количество наказанных за последние 5 лет в Азербайджане судей

    За время деятельности Судебно-правового совета прекращены полномочия 73-х судей

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "За последние 5 лет Судебно-правовым советом Азербайджана было возбуждено административное производство в отношении 70 судей".

    Как сообщает Report, об этом отвечая на вопросы журналистов, заявил председатель Верховного суда Рамиз Рзаев.

    По его словам, 5 из них уволены, 10 человек переведены на другое место, двух лиц понизили в должности, 22 - получили выговор, 12-ти судьям было сделано замечание.

    Р.Рзаев напомнил, что за время деятельности Судебно-правового совета прекращены полномочия 73-х судей. 

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