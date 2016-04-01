​Обнародовано количество наказанных за последние 5 лет в Азербайджане судей

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "За последние 5 лет Судебно-правовым советом Азербайджана было возбуждено административное производство в отношении 70 судей".

Как сообщает Report, об этом отвечая на вопросы журналистов, заявил председатель Верховного суда Рамиз Рзаев.

По его словам, 5 из них уволены, 10 человек переведены на другое место, двух лиц понизили в должности, 22 - получили выговор, 12-ти судьям было сделано замечание.

Р.Рзаев напомнил, что за время деятельности Судебно-правового совета прекращены полномочия 73-х судей.