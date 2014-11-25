Обнародована статистика фактов насилия над женщинами за последние 5 лет

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "За последние 5 лет в Азербайджане зарегистрировано 30 277 преступлений против женщин, 18 486 из них связанны с насилием". Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Азербайджана Орудж Залов на конференции "Расширение прав и возможностей женщин, прогресс общества" в рамках 16-дневной активной кампании против насилия над женщинами.

По его словам, за указанный период наблюдается спад в динамике соответствующих преступлений.

Заместитель министра отметил, что за совершение такого рода преступлений 18 948 человек привлечены к уголовной ответственности. "За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 4 195 преступлений против женщин, 1 687 из которых связанны с насилием. 2 024 человек привлечены к судебной ответственности. 23 % или каждое пятое из преступлений происходит на почве семейно-бытовых конфликтов", - сказал он.

О.Залов подчеркнул, что за последние 5 лет 6933 из 30 277 преступлений против женщин совершены в 2009, 6507 - в 2010 году, 6705 - в 2011, 5478-в 2012, а 4654 - в 2013 году.