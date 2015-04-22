​Обнародовано количество должностных лиц Азербайджана, в отношении которых за последние 10 лет возбуждены уголовные дела

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ "За последние 10 лет в суд было направлено 1 025 связанных с коррупцией уголовных дел, возбужденных в отношении 1 781 человек. 68 из них были связаны с получением взятки, 133 - злоупотреблением должностными полномочиями, 449 - использованием служебного положения".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Кямран Алиев.

По словам К.Алиева, в результате государству нанесен ущерб более чем на 200 млн. манатов. Для возмещения нанесенного госбюджету ущерба, был наложен арест на имущество в размере 173 млн. манатов. В результате удалось добиться погашения 122 млн. манатов ущерба.

На сегодняшний день на "горячую линию" Главного управления поступило 22 822 обращений и сообщений.

В связи с уголовными делами операционной группой главного управления проведено 76 оперативных мероприятий.