Обнародована ситуация на дорогах в северных районах Азербайджана

В связи с наблюдающейся снежной погодой обнародована ситуация на дорогах в северном регионе Азербайджана.

В связи с наблюдающейся снежной погодой обнародована ситуация на дорогах в северном регионе Азербайджана.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, за последние два дня в Гусаре в связи со снежной погодой произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек получил легкие травмы, 16 автомобилей повреждены.

В Хачмазе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил легкие травмы, повреждены 26 автомобилей.

В Губе произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, повреждены 27 автомобилей. Пострадавших нет.

Все ДТП произошли с 7 по 8 января.