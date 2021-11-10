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Названа причина взрыва на Сумгайытском заводе 

Названа причина взрыва на Сумгайытском заводе  12:18
Происшествия
10 ноября 2021 г. 13:07
Названа причина взрыва на Сумгайытском заводе 
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Названа причина вчерашнего взрыва на Сумгайытском заводе.

Как сообщили Report в Сумгайытском технологическом парке (STP), в ночь на 9 ноября в ООО "STP-AH", являющейся дочерней компанией "STP", прогремел взрыв.

"На момент происшествия на этой территории работали три сотрудника по выплавке металла. Они не пострадали и продолжат свою трудовую деятельность без перерыва. Согласно предварительному расследованию выполнение технологического процесса проводилось в соответствии с инструкцией, а оборудование находилось в исправном состоянии. Предположительно, причиной взрыва стали инородные тела, попавшие или оказавшиеся внутри металлических отходов. Таким образом, взрыв произошёл вследствие образовавшегося газа в процессе выплавки. Взрыв не привел к пожару и выходу из строя оборудования, но вызвал сильный шум и воздушную волну", - сообщили в STP.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda zavodda baş verən partlayışın səbəbi açıqlanıb

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