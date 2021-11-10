Названа причина взрыва на Сумгайытском заводе

12:18

Названа причина вчерашнего взрыва на Сумгайытском заводе.



Как сообщили Report в Сумгайытском технологическом парке (STP), в ночь на 9 ноября в ООО "STP-AH", являющейся дочерней компанией "STP", прогремел взрыв.



"На момент происшествия на этой территории работали три сотрудника по выплавке металла. Они не пострадали и продолжат свою трудовую деятельность без перерыва. Согласно предварительному расследованию выполнение технологического процесса проводилось в соответствии с инструкцией, а оборудование находилось в исправном состоянии. Предположительно, причиной взрыва стали инородные тела, попавшие или оказавшиеся внутри металлических отходов. Таким образом, взрыв произошёл вследствие образовавшегося газа в процессе выплавки. Взрыв не привел к пожару и выходу из строя оборудования, но вызвал сильный шум и воздушную волну", - сообщили в STP.