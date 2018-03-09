Обнародована последняя ситуация в оползневых зонах Баку

© Report/ Elchin Murad

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "На Баиловском оползневом участке серьезных изменений нет".

Об этом заявил Report находящийся на территории начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, на территории установлены маяки и другие устройства для ведения наблюдений:

"Через день на территории оползня проводятся наблюдения. Ведется топографическая работа. Как и сообщалось ранее, длина трещин составляет около 100-120 метров, глубина колеблется в пределах 5-12 метров".

А.Гаралов отметил, что также наблюдается активность в оползневых зонах на Зыхе, в посёлке Нубар (жилой массив "Ат ялы"), и на территории, называемой "Зели гёлю" в поселке Масазыр Абшеронского района.