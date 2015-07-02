​Обнародовано окончательное число водителей, оштрафованных из-за пересечения желтой полосы Евроигр

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Обнародовано окончательное число водителей, оштрафованных из-за пересечения желтой полосы, проведенной на столичных дорогах в целях обеспечения свободного и безопасного передвижения гостей и участников первых Европейских игр.

Как сообщили Report в Главном государственном управлении дорожной полиции, с 29 мая по 30 июня в отношении 1894 водителей был составлен протокол по причине передвижения по желтой полосе.

В управлении отметили, что в первую половину последнего дня истечения срока введенного ограничения протокол был составлен в отношении еще 12-ти водителей.

Хотя во вторую половину дня полосой воспользовались 8 водителей, им пошли на уступки, и протокол составлен не был.

Отметим, что с 1 июля желтой полосой могут пользоваться водители всех автомобилей, за исключением грузовых машин.