О нас

Обнародована информация о состоянии матери и сына, получивших ножевые ранения

Обнародована информация о состоянии матери и сына, получивших ножевые ранения В Гяндже обнародована информация о состоянии матери и сына, получивших ножевые ранения.
Происшествия
25 августа 2025 г. 21:30
Обнародована информация о состоянии матери и сына, получивших ножевые ранения

Обнародована информация о состоянии матери и сына, получивших ножевые ранения в Гяндже.

Как сообщили Report в западном бюро со ссылкой на TƏBİB, 25 августа 2025 года около 16:30 два человека (женщина и мужчина) были доставлены в отделение скорой медицинской помощи больницы имени Аббаса Сеххета при Гянджинской объединенной городской больнице.

Жительнице Дашкесанского района Назлы Пашаевой 1970 года рождения диагностирована колото-резаная рана левой руки, ее сыну Орхану Пашаеву 1996 года рождения — колото-резаная рана в области левого плеча. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние матери и сына оценивается как стабильное, их лечение продолжается в профильном отделении.

Отметим, что инцидент произошел на улице Фархада Алиева в Гяндже. По подозрению в совершении преступления задержана супруга Орхана Пашаева — А. Мамедова.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gəncədə bıçaq xəsarəti alan ana və oğulun son vəziyyəti açıqlanıb

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi