Обнародована информация о состоянии матери и сына, получивших ножевые ранения в Гяндже.

Как сообщили Report в западном бюро со ссылкой на TƏBİB, 25 августа 2025 года около 16:30 два человека (женщина и мужчина) были доставлены в отделение скорой медицинской помощи больницы имени Аббаса Сеххета при Гянджинской объединенной городской больнице.

Жительнице Дашкесанского района Назлы Пашаевой 1970 года рождения диагностирована колото-резаная рана левой руки, ее сыну Орхану Пашаеву 1996 года рождения — колото-резаная рана в области левого плеча. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние матери и сына оценивается как стабильное, их лечение продолжается в профильном отделении.

Отметим, что инцидент произошел на улице Фархада Алиева в Гяндже. По подозрению в совершении преступления задержана супруга Орхана Пашаева — А. Мамедова.

По факту ведется расследование.