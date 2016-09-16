Обнародована дата судебного процесса по кассационной жалобе телекомпании АNS

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована дата судебного процесса по кассационной жалобе, поданной независимой телекомпанией АNS из решения об аннулировании лицензии Национальным советом телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, процесс в Верховном суде под председательством судьи Севды Гусейновой назначен на 21 сентября.

Отметим, что на предыдущем процессе новый адвокат ANS Фуад Агаев обратился с просьбой перенести заседание, аргументировав этот тем, что не полностью ознакомился с делом из-за недавнего заключения контракта с телеканалом. По этой причине процесс был отложен на неопределенное время.

Напомним, что в целях пресечения провокационных действий, направленных на нарушение отношений стратегического партнерства между Турцией и Азербайджаном, и открытой пропаганды терроризма, руководствуясь обращением Генпрокуратуры Азербайджанской Республики от 18 июля 2016 года и требованиями ст. 11, 23, 32 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании", Национальный совет телерадиовещания принял решение о приостановке с 18:30 часов 18 июля 2016 года деятельности телеканала ANS на месяц, возбуждении иска об аннулировании лицензии № TR 099 от 25 октября 2013 года, аннулировании лицензии № TR 100, выданной телекомпании ANS 25 октября 2013 года в соответствии со ст. 23.2.8 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании". Затем НСТР обратился в Бакинский апелляционный суд для аннулирования лицензии телерадиокомпании ANS. Согласно решению суда, лицензия ANS TV была аннулирована. Не согласившись с решением, компания ANS подала кассационную жалобу.