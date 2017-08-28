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    Обнародована дата суда по апелляционной жалобе Мехмана Алиева

    Заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 30 августа

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Обнародована дата суда по апелляционной жалобе, поданной из приговора относительно меры пресечения в виде ареста в отношении директора Информагентства "Туран" Мехмана Алиева. 

    Об этом Report сообщил адвокат Фуад Агаев. 

    По его словам, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 30 августа. 

    Отметим, что 25 августа М.Алиева пригласили в Департамент предварительного расследования налоговых преступлений министерства налогов. 

    Против него выдвинуто обвинение по статьям 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308.1 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса, в отношении него возбуждено уголовное дело.

    26 августа М.Алиеву предъявлено обвинение по статье 192.2 (незаконное предпринимательство, те же действия) Уголовного кодекса.

    Решением Ясамальского районного суда в отношении М.Алиева избрана крайняя мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. 

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