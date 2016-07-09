​Обнародована дата суда по апелляционной жалобе Джавида Гусейнова

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Обнародована дата суда по апелляционной жалобе, поданной на приговор в отношении бывшего капитана клуба "Габала" Джавида Гусейнова, арестованного по делу об избиении и убийстве сотрудника сайта аnn.tv Расима Алиева.

Как сообщает Report, процесс, который пройдет в Бакинском апелляционном суде, назначен на 15 июля.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Гасана Ахмедова.

Отметим, что 8 августа житель Баку, сотрудник ann.tv Алиев Расим Магомедали оглу был избит группой неизвестных лиц на территории поселка Баилово Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа.

По факту в Прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

По факту в отношении Эльшана Исмаилова, Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева была избрана мера пресечения в виде ареста. Бывший капитан клуба "Габала" Джавид Гусейнов был также задержан в качестве подозреваемого в деле об убийстве Р.Алиева.

Джавид Гусейнов был обвинен по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления), так как есть серьезные основания полагать, что он знал и не сообщил о готовящемся тяжелом преступлении при организаторстве двоюродного брата Э.Исмаилова, а после совершения преступления совершил деяния, направленные на заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления. По решению суда в его отношении в качестве меры пресечения избран арест.

22 декабря было завершено следствие по уголовному делу, возбужденному Бакинской городской прокуратурой. Был утвержден обвинительный акт по уголовному делу Кянана Мадатова, Джамала Мамедова и Самира Мустафаева по ст. 126.3 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти пострадавшего лица), а также Эльшана Исмаилова и Арифа Алиева по ст. 126.3 и 177.1 (кража) и направлено на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

1 апреля 2016 года приговором суда Э.Исмаилов был осужден на 13 лет лишения свободы, А.Алиев - 12,5 лет, Дж.Мамедов - 11 лет, С.Мустафаев и К.Мадатов - на 9 лет лишения свободы.

Из материалов уголовного дела в отдельное производство было выделено уголовное дело по обвинению Дж.Гусейнова по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК. Дело футболиста клуба "Габала" было направлено в Сабаильский районный суд.

31 мая приговором Сабаильского районного суда Дж.Гусейнов был осужден к 4 годам лишения свободы.