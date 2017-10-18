Обнародована дата суда над Гиясом Ибрагимовым и его отцом

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Обнародована дата суда по уголовному делу находящегося в настоящее время под арестом Гияса Ибрагимова и его отца Гасана Ибрагимова.

Как сообщил Report адвокат Эльчин Садыгов, суд состоится 31 октября в Ясамальском районном суде.

Дело рассмотрят под председательством судьи Гусейна Сафарова.

Отметим, что Гияс Ибрагимов обвиняется по ст. 234.4.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) и ст. 234.4.3 (совершенные в крупном размере) УК. В Хатаинском районном суде в его отношении была избрана мера пресечения - арест сроком на 4 месяца.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гияс Ибрагимов был приговорен к 10 годам тюремного заключения.

Напомним, что в прошлом месяце против Гияса Ибрагимова и его отца Гасана Ибрагимова было выдвинуто новое обвинение. Оба лица обвиняются по статье 289.2 (неуважение к суду) УК.