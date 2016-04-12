Обнародована дата суда главного бухгалтера известной компании в Баку

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована дата суда по уголовному делу главного бухгалтера ООО S.A.B.A şirkəti Талея Рагимова, обвиняемого в присвоении.

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 13 апреля.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Фаига Ганиева.

Отметим, что директор компании Авез Сафарли обратился в Бинагадинскую районную прокуратуру и заявил, что в компании была выявлена недостача на сумму 174 504 манатов. После этого по подозрению в присвоении 174.5 тыс. манатов был задержан главный бухгалтер компании Талей Рагимов.

Он обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК.

Напомним, что ООО S.A.B.A. şirkəti начало деятельность в 2000 году. Компания занимается производством и продажей мороженого под торговым названием Millennium. Компания имеет представительства во всех регионах Азербайджана.