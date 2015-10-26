Обнародована дата рассмотрения апелляционной жалобы руководителя AMAY

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Обнародована дата рассмотрения апелляционной жалобы руководителя торгового центра AMAY Абдуллаева Абдуллы Фарадж оглы и директора данного торгового центра Новрузова Эльшана Фирудин оглу, находящихся под арестом.

Как сообщает Report, предварительное слушание по делу назначено на 30 октября.

Жалоба, предъявленная в Бакинский апелляционный суд адвокатом А.Абдуллаева и Э.Новрузова, будет рассмотрена под председательством судьи Афлатуна Гасымова.

Отметим, что А.Абдуллаев был арестован 4 апреля этого года. Согласно официальной информации Генпрокуратуры, проработавший в 2006-2008 годах председателем Наблюдательного совета ОАО Birlikbank Абдулла Абдуллаев потратил на ремонтно-строительные работы здания ООО AMAY в Хатаинском районе 3 млн. 397 тыс. манатов, предусмотренных по линии Национального фонда помощи предпринимательству для развития сельского хозяйства и других сфер.

В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 178.3.1 (мошенничество с причинением крупного ущерба), ст. 179.3.1 (присвоение или растрата организованной группой), ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 193-1.3.2 (легализация денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупном размере) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

7 сентября Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил А.Абдуллаева к 13 годам лишения свободы, а Э.Новрузова - к 9 годам лишения свободы.