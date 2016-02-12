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    Обнародована дата рассмотрения апелляционной жалобы Рауфа Миргадирова

    Предварительное слушание состоится 18 марта

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Апелляционная жалоба журналиста Рауфа Миргадирова будет рассмотрена 18 февраля.

    Как сообщает Report, об этом заявил его адвокат Фуад Агаев.

    Дело передано в производство судьи Бакинского апелляционного суда Абида Абдинбекова.

    Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле 2014 года в Турции, после чего был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям журналист был осужден к 6 годам лишения свободы. Р.Миргадиров подал апелляцию на приговор. 

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