Обнародована дата проведения судебного процесса над Джахангиром Гаджиевым

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована дата проведения заседания по апелляционной жалобе на решение Наримановского районного суда по ходатайству о замене на домашний арест меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева.

Как сообщил Report адвокат Д.Гаджиева Агиль Лайыджов, рассмотрение дела, отложенного в Бакинском апелляционном суде 18 декабря, назначено на сегодня.

Отметим, что 12 декабря в Наримановском районном суде было рассмотрено ходатайство о замене на домашний арест меры пресечения в виде ареста в отношении Д.Гаджиева. Суд отклонил ходатайство. На прошлой неделе судебный процесс по делу в Бакинском апелляционном суде был приостановлен.

Напомним, что Д.Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Была подана апелляционная жалоба об аннулировании данного решения. Однако Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Он обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.