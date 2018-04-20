Обнародована дата оглашения приговора генералам бывшего МНБ

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована дата оглашения приговора по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, процесс, проходящий под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова в Сабунчинском районном суде, назначен на 23 апреля.

В этот день судебная коллегия вернется с совещания. Будет оглашен приговор.

Отметим, что в последний раз 15 марта генералы бывшего МНБ Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев и Натаван Мирветова выступили с заключительным словом. Они попросили у суда оправдания, после судебная коллегия удалилась на совещание.

Напомним, что гособвинитель попросил для Субахира Гурбанова 16 лет, Теймура Гулиева - 16 лет, генерала Натаван Мирветовой – 12 лет, Физули Алиева – 15 лет, Заура Мамедова – 13 лет, Натика Алыева – 14 лет, Фархада Атаева – 7 лет, Анара Ширалиева – 7 лет, Эшгина Алиева - лет, Эльшада Азизова – 8 лет лишения свободы. Также прокурор попросил представления на лишение обвиняемых генералов звания отправить президенту Республики, в связи другими обвиняемыми – в соответствующие структуры

Он потребовал принять законное решение в связи с гражданскими исками потерпевших.

Кроме того, попросил удовлетворить гражданский иск Службы госбезопасности на сумму 1 млн манатов против обвиняемых.

Также он попросил вынести законное решение о конфискации арестованного имущества обвиняемых.

Отметим, что бывшие начальники управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мирветова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.