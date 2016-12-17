Обнародован прогноз погоды на завтра

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами вероятен снег, со второй половины дня в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, умеренный северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

Температура воздуха на полуострове составит ночью от 2°С мороза до 1°С тепла, днем 3-5°С тепла, в Баку ночью 0-2°С мороза, днем 3-5°С тепла.

Атмосферное давление составит 775 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 85-95%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана местами вероятен снег, днем в большинстве районов в основном без осадков. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°С мороза, днем 1-5°С тепла, в горах ночью 8-13°С мороза, днем 0-5°С мороза. На дорогах будет гололедица.