В Азербайджане обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 4 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и днем местами возможен туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью будет 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром возможен туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.