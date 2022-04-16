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Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира

Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира Обнародован перечень арестованного имущества бывшего главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова, его первого заместителя Таджеддина Новрузова и заведующего отделом Аппарата главы Исполнительной власти Натика Керимова. По информац
Происшествия
16 апреля 2022 г. 10:28
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира

Обнародован перечень арестованного имущества бывшего главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова, его первого заместителя Таджеддина Новрузова и заведующего отделом Аппарата главы Исполнительной власти Натига Керимова.

По информации Report, согласно приговору, вынесенному Лянкяранским судом по тяжким преступлениям, некоторое имущество этих лиц было изъято в принудительном порядке и передано в государственную собственность.

Представляем список конфискованного имущества:

Джейхуна Джафарова
Земельный участок площадью 0,0370 га, расположенный на территории сада № 02 сектора I садоводческого товарищества Центра почтовых перевозок Министерства связи города Баку, Хазарский район, поселок Тюркан
0,12 га приусадебного участка, расположенного в поселке Шувелан

Таджеддина Новрузова
Частный жилой дом, расположенный в селе Атакишили Кюрдамирского района

Натига Керимова
6,94 га сельскохозяйственных угодий и 0,48 га приусадебных земель, расположенных в селе Пирили Кюрдамирского района
2,07 га сельскохозяйственных угодий в селе Кяррар Кюрдамирского района
Земельный участок 0,0042 га по Бакинскому проспекту в городе Кюрдамир
0,15 га по адресу: г. Кюрдамир, ул. Халида Ганбарова, 15
0,10 га по адресу: г. Кюрдамир, ул. Халида Ганбарова, 17
Земельный участок площадью 0,0300 га, расположенный в поселке Баладжары
Квартира № 83 по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица Шовкет Мамедовой, 7
Нежилое помещение площадью 41,5 кв. м по адресу ул. Дадашева, 74

Напомним, что Джейхун Джафаров и другие были задержаны в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией.

В соответствии с приговором, вынесенным Лянкяранским судом по тяжким преступлениям, Джейхун Джафаров, Таджеддин Новрузов и Натик Керимов приговорены к 8 годам 6 месяцам, Эйнулла Новрузов, Мухаммед Мусаев, Матлаб Аллахвердиев, Расаб Гусейнов - к 8 годам и трем месяцам, Эмин Садыгов- к 4 годам, Сарвар Мамедов- к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

Обвиняемый Мохаммед Сурхаев приговорен к 3 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 2 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirin sabiq icra başçısının müsadirə edilən əmlakları məlum olub - SİYAHI

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