Обнародован перечень арестованного имущества экс-начальника Госслужбы

Обнародован перечень арестованного имущества бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закира Султанова.

Обнародован перечень арестованного имущества бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закира Султанова.

Как сообщает Report, согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 мая 2020 года, наложен арест на 2 615 манатов, обнаруженных и изъятых в служебном кабинете обвиняемого, а также на 10 000 манатов и 180 000 долларов США, обнаруженных и изъятых у него дома.

Кроме того, согласно протоколу об аресте имущества от 13 мая 2020 года, наложен арест на 600 000 долларов США на депозитном счете на имя З.Султанова в банке, четыре монеты из желтого металла по 100 граммов каждая с надписью PAMP, две монеты из желтого металла по 10 граммов каждая с надписью PAMP, одну монету из желтого металла с надписью "15 рублей 1897", три монеты из желтого металла с надписью "10 рублей", три монеты из желтого металла с надписью "5 рублей", одну монету из желтого металла с надписью "С наилучшими пожеланиями", наручные часы из желтого металла с надписью "Звезда", браслет из белого металла и др.

Напомним, что по решению Бакинского суда по тяжким преступлениям З.Султанов приговорен к 11 годам лишения свободы. Гражданский иск Министерства культуры на 5 млн 327 тыс. 900 манатов удовлетворен.

Отметим, что обвиняемый был задержан вместе с бывшим заместителем министра Рафиком Байрамовым в ходе операции, проведенной Службой госбезопасности. Позже уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство. З.Султанову предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение в особо крупном размере) УК АР.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Р.Байрамова к 8 годам лишения свободы.