Обнародован объем помощи, направленной МЧС Азербайджана в Турцию

Обнародован объем гуманитарной помощи и число спасателей и медиков, направленных в Турцию Министерством по чрезвычайным ситуациям по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Обнародован объем гуманитарной помощи и число спасателей и медиков, направленных в Турцию Министерством по чрезвычайным ситуациям по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщили Report в МЧС, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции работают бригады спасателей и медицинский персонал МЧС в составе 760 человек и 8 специально обученных поисковых собак.

Кроме того, в братскую страну отправлены два мобильных полевых госпиталя (с 7 контейнерами), 3 спасательной спецтехники, 2630 палаток различного размера и вместимости, 707 обогревателей, 540 матрасов, 5 мощных электрогенераторов, 724 одеяла и столько же пододеяльников, 8 тыс. комплектов одежды, 20 тыс. пар носков, 650 столов, 2 тыс. стульев, 7 тыс. полотенец и другие принадлежности.

В ходе поисково-спасательной операции в городе Кахраманмараш сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 53 человека и извлекли тела 741 человека.