Обманувший известного футболиста глава компании осужден

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве главы Bakı MTK Эмиля Магеррамова, должностных сотрудников компании Рухина Аскерова и Фарида Рагимова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Ахмеда Гулиева был зачитан приговор.

Решением суда Э.Магеррамов был приговорен к 14 годам лишения свободы, Р.Аскеров - к 9 годам лишения свободы. Находящегося под надзором полиции Ф.Рагимова приговорили к условному сроку.

Отметим, что эти лица обвиняются в продаже одной и той же квартиры отдельным лицам.

По делу 52 пострадавшим был нанесен ущерб на 3 миллиона манатов.

Напомним, что по этому же делу еще двое обвиняемых - Чингиз Багиров и Эйнур Худиев. В настоящее время их уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Среди потерпевших числится и бывший футболист "Карабаха", ныне выступающий за "Сабаиль" Рахид Амиргулиев. Купленные им две квартиры были проданы другим людям. Всего Р.Амиргулиев понес материальный ущерб в размере более 150 000 манатов.

Р.Амиргулиев признан потерпевшим по уголовному делу Р.Аскерова и Э.Магеррамова.