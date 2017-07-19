Обманув водителя, житель Баку угнал автомобиль

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Прошлой ночью в "Call-центр 102" министерства внутренних дел поступила информация об угоне автомобиля на территории поселка Гобустан.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, прибывшая на место оперативная группа в составе сотрудников 11-го отделения полиции Гарадагского РУП провела соответствующие расследования.

Стало известно, что сев в час ночи на территории Насиминского района в автомобиль жителя Балакянского района Эльчина Демирова марки Opel, мужчина попросил довести его в поселок Гобустан.

Доехав до поселка, пассажир сказал, что должен забрать деньги у человека, который находится в другом автомобиле. Он сказал, что немного выпил и не может выйти из машины, и попросил водителя взять деньги у этого человека.

Как только Э.Демиров сошел с автомобиля, пассажир угнал транспортное средство. Обманутый водитель обратился в полицию.

Оперативная группа передала информацию по назначению и приступили к мерам по задержанию преступника.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления государственной дорожной полиции автомобиль был задержан на территории Шемахинского района и вместе с подозреваемым в угоне мужчиной сдан сотрудникам 11-го отделения полиции.

В ходе расследований было установлено, что это – неоднократно судимый житель Баку Эльнур Бахышов.

В следственном отделе Гарадагского РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.