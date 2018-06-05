Обманутый на 6 млн манатов немец дал показания в Бакинском суде

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Аладдина Юсифова, обвиняемого в совершении мошенничества в крупном объеме.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова в качестве потерпевшего принял участие гражданин Германии Хайнс-Георг Томас.

На суде стало известно, что потерпевший подал гражданский иск.

Дал показания обвиняемый А.Юсифов. Он сказал, что Хайнс-Георг Томас и его сотрудники целый год пользовались его офисом.

Затем был опрошен потерпевший гражданин Германии Хайнс-Георг Томас. Он назвал показания обвиняемого выдумкой: "Мы выиграли в Азербайджане тендер на 125 млн долларов. Местным компаниям мы дали работу на примерно 45 млн. Да, мы пользовались офисом Алладина, но все работы, связанные с тендером, вели сами".

Гражданин Германии также сообщил, что перевел на счет А.Юсифова в "Техникабанке" 2 млн евро: "После Аладдин попросил добавить денег. Однако он сказал, что мы не сможем перечислить деньги на счет в Баку, мы перевели средства на оффшорный счет в Риге. Я доверял ему как бизнесмену".

Отметим, что согласно обвинительному акту А.Юсифов в 2005 году учредил ООО QKSSS, посредством которого занимался импортом и экспортом нефтепродуктов, и другими делами.

В 2010 году, будучи директором фирмы, А.Юсифов представился гендиректору немецкой компании Airwerk Стихтернату Хайнсу-Георгу Томасу успешным бизнесменом с обширными связями.

Для выполнения отмеченных работ А.Юсифов попросил у немецкого бизнесмена 6 млн 540 тыс. манатов, пообещав прибыль в размере 20% от этой суммы.

Полученные деньги А.Юсифов потратил на собственные нужды, совершив в отношении гражданина Германии мошенничество с причинением крупного ущерба.

Он обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.