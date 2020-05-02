Обманом завлеченным в Мавританию азербайджанским морякам оказана помощь

Мы выражаем признательность госструктурам. Нам помогли, послали средства на наш счет, погасили наши долги. Помощь продолжается.

Об этом Report заявил капитан судна Ровшан Абдуллаев, один из 4-х азербайджанских моряков, которых под видом трудоустройства доставили в Мавританию, где они столкнулись с большими проблемами.

Он отметил, что после обращения в посольство Азербайджана в Марокко и Общественное объединение моряков Азербайджана, госструктуры не остались равнодушными к их трудностям, Госкомитет по работе с диаспорой постоянно находился на связи с моряками: "С нами неоднократно связывались из Госкомитета по работе с диаспорой и сообщали, что будут приняты необходимые меры для выхода из сложившейся ситуации, в частности, устранения финансовых проблем. Нам сообщили, что соответствующие структуры уведомлены об этом. После этого наша проблема была решена".

Ровшан Абдуллаев добавил, что некоторые СМИ распространяют необоснованную информацию, что они якобы остались в Мавритании из-за коронавируса: "Мы тут остались, потому что нас обманули. Они нас намеренно держали в заложниках. Это основная причина. Если бы наши паспорта были при нас, мы могли бы вернуться еще до того, как вирус стал широко распространяться".

Капитан судна коснулся и обманувших их трех мошенников. Он отметил, что они написали заявление в связи с этими лицами и направили в посольство. По словам Р.Абдуллаева, заявление о привлечении к ответственности Расима Алиева, Ведата Юкселя и Рагиба Гарадениза и требовании компенсации направлено из посольства в МИД, а из МИД в МВД.

"К счастью, дело близится к хорошему завершению. Надеемся, скоро вернемся на родину", - подчеркнул он.