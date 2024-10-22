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Объединенная служба: Устаревшая инфраструктура не справляется с ливнями в Баку

Объединенная служба: Устаревшая инфраструктура не справляется с ливнями в Баку 11:10
Происшествия
22 октября 2024 г. 11:44
Объединенная служба: Устаревшая инфраструктура не справляется с ливнями в Баку

Объединенная служба водоснабжения Баку назвала причины подтоплений улиц после ливней - устаревшая инфраструктура, незаконные постройки над коммуникациями, проливные дожди сверх нормы.

Как сообщил Report пресс-секретарь службы Джейхун Мусаоглу, большинство труб и дренажных систем, функционирующих на территории Баку, остались еще с советских времен.

"Срок их эксплуатации уже истек, они будут постепенно заменяться", - сказал Мусаоглу.

Он также обратил внимание на то, что некоторые объекты возведены над магистральными линиями, водопроводами, канализационными сетями, коллекторами, а большинство коллекторов залиты бетоном.

Представитель ведомства заверил, что для устранения последствий ливней мобилизованы все ресурсы.

"В Генеральном плане Баку до 2040 года предусмотрено разделение в городе ливневой канализации и бытовых канализационных сетей, сбор и повторное использование дождевой воды. Работы по реализации этих планов уже начались", - добавил Мусаоглу.

Фото: Самира Гасанов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yağıntının fəsadları: Drenaj sistemlər sovet dövründən qalıb, bəzilərinin istismar müddəti bitib - RƏSMİ

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